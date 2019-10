Subcomisión solicitará auditoría por irregularidades en licitación del Cuarto Puente

Un informe preliminar de la Subcomisión de la Asamblea Nacional (AN) que investiga al consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por las empresas China Communications Construction Company Ltd y China Harbour Engineering Company Ltd, reveló irregularidades en la adjudicación para la construcción de esta obra.

El diputado Roberto Ábrego, quien preside la comisión investigadora, dijo que esta empresa tiene el menor porcentaje de evaluación técnica, un 30%, y 327 millones de dólares arriba de la empresa que obtuvo el mejor porcentaje de evaluación.

En ese sentido, Ábrego dijo que una vez sea entregado a la Comisión de Infraestructura el informe final con las respectivas recomendaciones, el próximo martes, se solicitará una auditoría externa a esta licitación.

La creación de la subcomisión se dio luego de que trascendió que una partida del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción del Cuarto Puente fue trasladada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El MOP indicó que el proyecto tiene baja ejecución y un atraso de 4 meses en su etapa de diseño, pero aseguró que la construcción iniciará este año.