Succari: no hay objeción en el Parlacen a renuncia de Ricardo Martinelli

635x357 Fachada de la sede del Parlacen en Guatemala, donde aún no se tiene notificación de renuncia de Ricardo Martinelli. Foto/AFP.

Gilberto Succari, diputado panameño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) expresó este miércoles, tras el anuncio de la renuncia del expresidente Ricardo Martinelli a este organismo regional que, dentro de este no se ha mostrado oposición a su salida.

"Por los vientos que soplan y no soplan a favor, creo que no hay ninguna objeción, mi voto sería a favor de su renuncia", expresó Succari a RPC Radio, aunque afirmó que aún no ha llegado notificación sobre la anunciada decisión de Martinelli.

El diputado explicó que, de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento Interno del Parlacen, los expresidentes pueden solicitar su renuncia por un escrito dirigido al presidente o presidenta del Parlacen.

Seguido a la entrega de una carta o notificación, la misiva debe llevarse a la consideración de la plenaria. En esta caso de llegar esta semana, la renuncia de Martinelli podría ser considerada el lunes, fecha de la próxima plenaria.

Según Succari, el exmandatario panameño acudió al menos en tres ocasiones al Parlacen, entre esas veces, recordó la sesión en la cual dijo que lo criticó directamente para que afrontara sus procesos en Panamá.

La decisión de abandonar la curul en el Parlacen, por parte del expresidente fue confirmada la tarde del martes a Telemetro.com por el abogado Sidney Sittón, quien indicó que Martinelli tomó la decisión, porque considera que la Corte Suprema de Justicia no ha respetado el proceso legal en al menos una docena de investigaciones abiertas desde el año 2015. Los casos de Martinelli serían de competencia del Ministerio Público, al momento de certificarse su renuncia.