Sugieren al Minsa suspender nueva regulación de publicidad de productos de salud por "inconsulta"

Como “inconsulta", califican representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), agencias publicitarias y de medios de comunicación la Resolución 1293 del 20 de junio de 2018, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento interno de la Comisión de Publicidad y Propaganda.

La resolución publicada en Gaceta Oficial el 3 de julio de 2018, tiene entre sus objetivos asesorar y recomendar a la Dirección Nacional de Salud Pública la aprobación o no de materiales publicitarios y de propaganda de productos, materiales o equipos que tengan injerencia en la salud de la población.

Monique de Saint Malo, directora de la CCIAP manifestó que no hubo consultas, por lo cual sugieren la suspensión de la nueva reglamentación y trabajar en conjunto con el Minsa en atender las necesidades que tiene la Comisión de Publicidad “viendo como industria y gremio en que pueden apoyar para que se tomen las mejores decisiones posibles”.

Aclaró que lo que se busca en las conversaciones como los sectores afectados, no es eliminar la reglamentación es solo recomendar la suspensión, para revisar y hacer las consultas.

“Nos preocupa la industria en sí, que los productos no se puedan vender, que los medios de comunicación no llenen sus espacios y que las publicitarias no puedan generar sus productos, entonces las campañas, los medios y los comercios son importantes; y el consumidor debe tener accesos a estos productos”, expresó de Saint Malo.

Señaló en RPC Radio que el impacto a la economía es parte del preocupacion de la CCIAP, “ya que al tener menos trabajo o hacer que se demore más el proceso pueden existir empresa chicas que cerrando y productoras que no pueden cumplir con el trabajo...y empresas que tiene que salir del personal”.

El reglamento que rige desde el 1 de julio, detalla que la persona o empresa interesada en la aprobación de un anuncio publicitario deberá presentar el material ante la Dirección General de Salud Pública y deberá aportar, entre otros documentos, el registro sanitario de la Dirección de Farmacias y Drogas o del Departamento de Protección de Alimentos, ambas del Minsa.

En ese sentido, Mónica Urrutia, presidenta de la Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP), explicó que “es muy amplio la cantidad de requisitos que hay que presentar y eso lo hace demasiado lento impidiendo la capacidad de competir de manera rápida, y es importante para las marcas poder reaccionara a la competencia y eso beneficia al consumidor”.

Las declaraciones de Urrutia y de Saint Malo, se dan tras culminar una reunión del grupo de alimentos, artículos personales, salud y químicos, publicidad y comunicación en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).



Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.