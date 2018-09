Sugieren corrección a la norma del SPA por falta de certeza del castigo

635x357 Azihra Valdés: "tengo días que no duermo y no quiero estar en mi casa". Álvaro Alvarado

El abogado Candelario Santana sugirió este viernes hacer una corrección a la normativa del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ejecutando un sistema mixto de acuerdo a la realidad sociológica de Panamá “no inquisitivo, ni tan garantista”.

Esto, luego que la juez de Garantías del SPA en Plaza Ágora, Josefa Monfante, decretó medidas cautelares distintas a la detención a un señor de 48 años de edad, presunto autor del delito contra el patrimonio económico (hurto agravado), en perjuicio de Azhira Valdés.

“El sistema es garantista de los derechos de quien comete el delito”, dijo Santana alegando que el sistema no se puede basar en cantidad y celeridad sino en calidad, “como en el caso del Ministerio Público que se la pasa en acuerdos y acuerdos y la gente no ve certeza del castigo”.

Asimismo, Valdés quien es precandidata a representante de Bella Vista, expresó en la edición matutina que al parecer la juez Monfante, le impuso la medida cautelar de corregimiento por cárcel a ella, “según su dictamen sólo puedo estar segura en Bella Vista”.

Explicó que las medidas impuestas al sujeto fueron reporte periódico de firmar los días viernes de cada semana, la prohibición de acercarse al área del suceso, el edificio y a ella, “cuidando todos los derechos al delincuente, pero ¿quién me garantiza a mí la seguridad?”.

Agregó que el presunto autor del robo en su apartamento portaba un cuchillo toda la distancia “siempre lo tuvo de frente hasta que se vio reducido, él me decía yo tengo sida no me importa nada si quieres matame, fueron minutos de mucha presión...gracias a Dios pude mantener la calma… yo tengo días que no duermo y no quiero estar en mi casa”.

Tras este nuevo escenario del caso de la joven Valdés, Santana sugirió un análisis de los fallos, corrección normativa y hacer una estadística para ver si el SPA está produciendo sobre la vía costo-beneficio.

“Nosotros tenemos un problema...somos copiones hacemos 'copy paste' … de la norma de otros países y el problema de nosotros no es igual al que tiene Colombia y México somo distintos, aquí vienen también gente a colonizarnos de esos países y a ganar dinero en seminarios capacitando a este personal.. al final quien lo paga es el pueblo panameño”.

El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando el sujeto irrumpió al apartamento, después de romper con una segueta la verja, quitar los vidrios de la ventana fue sorprendido de forma infraganti por la víctima.

Cabe señalar que la apelación de las medidas cautelares quedó agendada para el próximo jueves, 27 de septiembre a las 10:00 a.m., en la Sala 12 de Plaza Ágora.