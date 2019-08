Sugieren otorgar licencia con sueldo a docentes con enfermedades crónicas

Previo a que se reactive la primera Mesa Bilateral por la Educación entre docentes y la nueva titular, Maruja Gorday de Villalobos, representantes del gremio magisterial manifestaron las necesidades que tiene el sector.

El educador del distrito de San Miguelito, Eddy Pinto, indicó que espera que se aborde el tema del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación, la erradicación de escuelas ranchos, mejores equipamientos y talleres de escuelas tecnológicas, los salarios en materia de vigencias expiradas dado que existe “una mora abrupta que tiene el sector educativo con los educadores del país”.

El docente Juan Camaño, se refirió a la región Oriente del país. Detalló que hay más de 600 escuelas, y arriba de ocho mil docentes que laboran en áreas de difícil acceso.

“En tiempos de lluvias docentes y estudiantes ponen en riesgo su vida... la comarca Nägbe Buglé necesita horarios diferenciados, porque un estudiante no puede salir a las seis de la tarde y desplazarse por dos horas. Las crecidas de ríos no avisan, no tienen horas”, agregó.

Señaló que no puede haber recorte en la educación. “Está falleciendo un docente porque no hay un zarzo, que no cuesta ni 20 mil, pero en la Asamblea debaten destinar 300 mil dólares en carros”, puntualizó.

“Tenemos un exabrupto en planillas y demás”, “la primera austeridad debe ser con el alquiler de autos, seguridad privados”, sostuvieron los docentes, tras insistir que los recortes presupuestarios se pueden hacer pero no en educación ni en salud.

En cuanto al tema salud de los docentes, que es la meta número cinco del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (Copeme), indicaron que es importante la salud ocupacional del docente y niños.

“Se necesita Educar sin Hambre...no es justo que los niños en la comarca caminen por horas y pasen todo un día de clases sin comer. Le pedimos a los diputados que se pongan la mano en el corazón”, dijo Camaño.

“El tema de las enfermedades, crónicas y degenerativa de nuestros educadores que no pueden quedarse en casa porque deben justificar su ausencia... para esos educadores con cáncer, sida, diabetes, anemia falciforme, pedimos que se les de una licencia con sueldo”, sugieren los docentes.