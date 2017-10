Supuestas campañas políticas generan debate y cuestionamientos

Un análisis sobre el uso de redes sociales en las campañas políticas, y las supuestas campañas por parte de algunas figuras del oficialista Partido Panameñista, fue hecho por el catedrático Miguel Antonio Bernal, aspirante a la presidencia por la candidatura independiente; la diputada Ana Matilde Gómez, aspirante a una candidatura presidencial independiente; Fernando Carrillo diputado del partido Cambio Democrático; Boris Barrios, exfiscal Electoral; Luis Eduardo Quirós, diputado del Partido Panameñista; y Quibian Panay, diputado del Partido Revolucionario Democrático.

A juicio del constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, la actuación del jefe de la cartera de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu y el alcalde capitalino, José Blandón, no es otra cosa que clientelismo político.

“Ponen de lleno lo que en ciencia política se denominan clientelismo, electorerismo, populismo y para decirlo en una sola palabra, el oportunismo, aprovechándose de posiciones de mando y jurisdicción para adelantar una campaña, yo no diría electoral, yo la llamaría más bien electorera porque se está haciendo al margen de lo que los diputados aprobaron recientemente cuando hicieron las reformas electorales. Esto presagia para mí, que vamos a tener un vendaval electorero adelantado”, declaró Bernal en el programa Debate Abierto Dominical.

Asimismo, Carrillo cuestionó que no se trata de una simple reunión de consulta como se ha dicho, sino que “se trata de adquirir compromisos con algunos simpatizantes de cara a una campaña electoral que es evidente que ya empezó y no sabemos desde cuándo… hablar de política no es pecado, sí debemos entender que la figura que habla de esto ocupa un alto cargo del engranaje gubernamental y que en sus expresiones pueden dar a entender que desde ese cargo hará lo suficiente como para apoyar a sus copartidarios en sus aspiraciones”.

Por su parte, el diputado panameñista, Luis Eduardo Quirós, indicó que lo que están haciendo tanto Etchelecu como Blandón, no son más que reuniones exploratorias para lograr las consultas con los miembros del colectivo sobre una posible candidatura como “parte de la vida política… si el lenguaje que utilizaron es o no el apropiado eso debe determinarlo específicamente la reglamentación que prepara el Tribunal Electoral”.