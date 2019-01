635x357 Surgen expectativas sobre la ratificación o no de candidatos a magistrados.

Con el inicio del último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, surgen múltiples expectativas por parte de diversos sectores, con relación a la ratificación o no de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, se pronunció sobre este tema, señalando la demora por parte del Ejecutivo, quien hizo las designaciones en un tiempo que quizá no era el más propicio, sin embargo indicó que corresponderá al Órgano Legislativo decidir si ratifica las designaciones o espera a que la Asamblea que se instale en el próximo gobierno sea la que lo haga, aclarando que en ese sentido, serían siete los magistrados que tendría que designar por el próximo Presidente de la República.

Con relación a este último planteamiento, el dirigente la provincia de Colón, Edgardo Voitier, expresó que eso sería peligroso ya que se tendría “un super presidente que va a tener poder no solo del Ejecutivo, sino también de la Corte Suprema de Justicia”.

Con esto coincidió el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila, quien manifestó en RPC Radio: “en lo personal, de corazón de los digo, no me gusta esa idea, no sé quién puede ser el próximo Gobierno, pero creo que los equilibrios en el Gobierno debe existir, si eso se da, es mucho poder para un solo gobernante, en eso hay que tener mucho cuidado”.

Cabe mencionar que desde el año 2017 está pendiente el nombramiento de dos magistrados para la sala Primera y Tercera de la Corte. El presidente Juan Carlos Varela designó el pasado noviembre de 2018 a Abel Zamorano y Olmedo Arrocha para esos cargos, esto luego de que el Pleno de la Asamblea rechazó a principios de ese año a las abogadas Zuleyka Moore y Ana Tovar de Zarak.