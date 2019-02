Cecilia Arosemena de Hei Events and More, considera excluyente el proceso de selección de artistas que utilizó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para el carnaval 2019, sin embargo, Gustavo Him, administrador de esta entidad, asegura que este año el 60% de los artistas son reconocidos y el 40% son nuevos y que esto no cambiará.