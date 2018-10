Surgen versiones sobre posible traslado de Martinelli a cárcel distinta a El Renacer

Versiones extraoficiales y gubernamentales adelantan sobre el posible traslado del expresidente Ricardo Martinelli, a una cárcel distinta al centro penitenciario El Renacer.

Esto, después que la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) denunció ayer, las supuestas faltas que cometió el exmandatario al amenazar a custodios y violar el procedimiento al encerrarse en la denominada casa "alfa" junto con sus visitas.

Más temprano las autoridades del Ministerio de Gobierno confirmaron a Telemetro.com que es una posibilidad el movimiento o traslado del exmandatario, pero descartaron que sean a alguna sede de estamentos de seguridad, sino a un centro que forme parte del sistema penitenciario.

El propio ministro de Gobierno, Carlos explicó la mañana de este lunes que, tras el reporte de las faltas en las que incurrió el expresidente, la Junta Disciplinaria debía sostener una reunión para evaluar el informe y proceder a tomar una decisión: "restricción de visitas o traslado a otro centro penitenciario".

Los primeros en dar la voz de alerta este lunes, sobre el posible traslado, son: Sidney Sittón, quien forma parte de su equipo de abogados y Luis Eduardo Camacho, vocero y amigo del expresidente.

"Nos alertan fuentes gubernamentales que al expresidente Ricardo Martinelli, lo quieren trasladar al Senafront, que no es parte del sistema penitenciario y meterlo a celda de aislamiento...", escribió el abogado Sittón en Twitter, mientras que Camacho utilizó esta misma vía para decir que "Abogados del expresidente me informan que está siendo ilegalmente trasladado del Renacer a las instalaciones del Senafront".

"Hacemos responsable de lo que le suceda a la vida, a la integridad física y moral del expresidente Ricardo Martinelli, al ministro de Gobierno y a la Dirección del Sistema Penitenciario, director de Senafront, al director del Consejo de Seguridad, Rolando López y al presidente Varela", expresó Camacho a este medio.

Martinelli está detenido en El Renacer desde el 11 de junio, luego de su extradición de Estados Unidos a Panamá para comparecer ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de supuestos pinchazos.

URGENTE: Abogados del ex presidente Martinelli, me informan que está siendo ilegalmente trasladado del Renacer a las instalaciones de SENAFRONT, cuyas instalaciones no son parte del sistema carcelario. Siguen torturas psicológicas y el aislamiento violatorio de Derechos Humanos. pic.twitter.com/hWnwJ3W6Lt