Suspenden sesión en la Asamblea tras confrontación entre Adames y Ávila por proyecto de reformas

El Pleno de la Asamblea Nacional suspendió la sesión de este martes luego que el perredista Crispiano Adames se confrontara verbalmente con su copartidario Leandro Ávila durante la discusión del proyecto de Reformas a la Constitución.

Adames reclamó ante el Pleno la inclusión de múltiples modificaciones al proyecto, y que las intervenciones de sus colegas diputados no estaban enfocadas en el tema que se estaba discutiendo en el momento, “yo pido un receso y que nos pongamos de acuerdo porque aquí no es hablar de la globalidad de todos los bloques, aquí hay que definir cuáles son las modificaciones”.

Según Adames, en solo una noche el proyecto presentado por la Concertación cambió. "Nos fuimos ayer, y aquí han aparecido más de 60 modificaciones que espero no las hayan hecho la mañana de hoy en El Chanchoré, o si estaban listas ya", expresó.

“No se dejen confundir, este es un tema vital del país, no estamos viendo una ley cualquiera, estamos viendo la Constitución de la República de Panamá. Aquí hay demasiadas inconsistencias, vayamos con calma y precisemos cómo va a ser la participación por bloque y por temas”, acotó.

Tras esto, se decretó un breve receso en el Pleno, sin embargo el diputado Adames continuó sus reclamos, los cuales luego dirigió a su copartidario Leandro Ávila. “Tú no vas a correr más, por eso no te importa... tú has sido un cobarde, tú estás entregado”, invitándolo incluso a resolver afuera de la Asamblea sus diferencias.

Finalmente, a eso de las 6:30 p.m. el presidente de la Asamblea, el diputado Marcos Castillero suspendió la sesión hasta este miércoles "para leer y estudiar el paquete de reformas".