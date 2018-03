Suspenden audiencia a Rafael Guardia por compra de llantas por recurso sin resolver

La audiencia programada para este jueves 8 de marzo por el caso de la compra de llantas a través del extinto Programa de Ayudas Nacionales, seguido a Rafael Guardia, fue suspendida por el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá.

De acuerdo con el juez Leslie Loaiza la audiencia fue suspendida debido a que todavía no se ha resuelto una apelación presentada por el Ministerio Público contra la entrega de bienes a Guardia mediante un acuerdo pactado el 25 de octubre de 2017, entre la defensa del exfuncionario y el Ministerio Público.

La suspensión de la audiencia se dio en respuesta a una solicitud presentada por la defensa del imputado que presentó ante la Secretaría del Juzgado Decimo Quinto un escrito en el que señaló que mediante sentencia N°147 de 13 de diciembre de 2017 esa misma instancia homologó el acuerdo del 25 de octubre.

En su escrito el jurista sostiene que de llevarse a cabo una audiencia se estaría ejecutando un doble juzgamiento, que traería como consecuencia la confrontación entre la audiencia a efectuarse y los actos debidamente consumados y homologados.

Ante esto Loaiza explicó que emitir un dictamen sobre el exdirector del PAN sería una violación a sus garantías fundamentales, toda vez que el acuerdo establecido no está ejecutoriado y hasta que el Segundo Tribunal Superior no se pronuncie, no se podrá determinar una situación jurídica.