Suspenden audiencia a “Wild Bill”, defensa presentó excusa médica

La audiencia que se tenía programada para este lunes contra William Dathan Holbert, conocido como "Wild Bill", fue suspendida por segunda vez.

El Órgano Judicial informó que la suspensión de la diligencia se realizó luego de que la defensa legal del asesino confeso, Claudia Alvarado presentó una excusa médica.

Asimismo se suspendió el acto de audiencia contra su expareja Laura Michelle Reese. Ambos enfrentan cargos por la comisión de delitos contra la vida humana y contra el patrimonio económico.

"Wild Bill" manifestó que espera cerrar una época horrible de su vida, una etapa de malas decisiones, añadiendo que gracias a la resocialización de Panamá hoy es un hombre nuevo.

“Estoy arrepentido de mis hechos, pido al pueblo panameño que recuerde que nunca en mi vida he dañado al pueblo panameño, nunca maté a un panameño, mis crímenes eran contenido completamente entre la comunidad extranjera, estoy totalmente arrepentido y acepto mi culpa por mis hechos egoístas, he confesado y apoyado a la fiscalía 100% durante el proceso, he participado de la resocialización que ofrece el Sistema Penitenciario panameño”, declaró

Por su parte los abogados querellantes solicitan a las autoridades del Órgano Judicial establecer un tercera fecha de audiencia y que ésta sea definitiva.

Cabe señalar que la audiencia en perjuicio de la víctima, Cheryl Linda Hughes se realizará con la figura de jurado de conciencia, donde también aparece como imputada Laura Michelle Reese. Mientras que el juicio en perjuicio de víctimas Bo Barry Lawrence Icelar, Michael Brown, Manchittha Nankratoke Brown y Watson Seaward Brown, se realizará en derecho frente a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Con colaboración de Astrid Milixa Carreño, corresponsal de Telemetro Reporta Chiriquí