Taxista se refiere a incidente con pasajera durante carrera al hospital

"No hay justificación ninguna de lo que se ve en el vídeo", expresó Manuel Macías, conductor del taxi con matrícula 8RI-14100, refiriéndose al incidente que protagonizó con una usuaria la noche del jueves 18 de enero.

Explicó que lo que se vio en el vídeo que circula en redes sociales no es su mejor versión como persona, sin embargo aseguró que hay un motivo que ocasionó que manoteara el celular de la joven, ya que la luz del celular se reflejaba en el retrovisor y no lo dejaba ver la carretera, reaccionando de esa manera.

"La joven comentaba que me desviaba de la ruta y me acosaba constantemente con gritos, me agredió y es perfecta utilizando el celular”, dijo Macías.

Al ser consultado por la vestimenta que utilizaba para conducir esa noche, Macías manifestó que ese día estaba libre y venía de la playa, incluso tenía la luz que dice “Taxi” apagada, pero vio a la señora en mal estado de salud y a la hija que constantemente le alzaba la mano solicitando que la transportara y él accedió.

El taxista indicó ser un profesional y que por ese motivo le hizo la carrera a la joven hacia el Hospital Santo Tomás, a quien asegura le explicó el porqué tomaba esa ruta para llegar más rápido al nosocomio.



"Yo me arrepiento del caso porque esa no es mi manera de ser, yo tengo infinidades de clientes que saben quién soy yo… hasta en calzoncillos si la tengo que llevar por salvar una vida, lo vuelvo y lo hago... hoy en día creo que esta señora está bien gracias a este señor que la llevó”, puntualizó el conductor.

Las declaraciones de Macías se dan luego de que una pasajera contó que el pasado jueves abordó junto a su madre el taxi, y al ver que el conductor se desviaba de la ruta principal, aún cuando no había tranque, ésta le cuestionó por la acción y en un momento le solicitó que detuviera el vehículo para bajarse.