Taxistas exigen suspensión del cobro en efectivo en las plataformas tecnológicas

Una protesta fue protagonizada este miércoles por conductores de taxi en el área de la Avenida Balboa para exigir a las autoridades la suspensión definitiva del cobro en efectivo por el servicio de transporte ofrecido mediante plataformas tecnológicas.

La manifestación incluyó el grito de consignas por parte de los transportistas, tales como: “exigimos justicia” y “exigimos alto al cobro en efectivo”, además portaban una pancarta en el que exigen que no haya más prórrogas al Decreto #331; mejores tarifas mínimas, nocturnas, aeroportuarias y por área, así como el cese de decisiones inconsultas.

Según señalaron, en la protesta no solo participan conductores de taxi, sino también conductores de plataformas que apoyan la petición de que no se cobre más en efectivo.

Cabe mencionar que la última extensión del pago en efectivo en las plataformas tecnológicas de transporte, como Uber y Cabify, fue establecido hasta el próximo 30 de abril de 2019, según consta en el Decreto Ejecutivo No.237 de 31 de octubre.

"Dijimos no más cobro en efectivo en las plataformas Cabify, Uber, Indrive, entre otras a partir del 30 de abril del año en curso, exigimos cambios de tarifas fijas por tarifas digitales en igualdad de condiciones para que el sector transporte tenga uso de la tecnología adecuada en el lugar adecuado, porque le han dado la tecnología a un sector inadecuado. Cómo es posible que aquí un sector que no paga certificado de operación y no cumple con las clasificaciones de transporte, esté brindado el servicio", explicó uno de los transportistas selectivos.