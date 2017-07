El próximo lunes 10 de julio la empresa Telered realizará trabajos de mantenimiento a sus sistemas, de 12:30 a.m. a 3:30 a.m.



Durante esas tres horas no se procesarán transacciones en cajeros automáticos ni en puntos de venta, por lo que las entidades bancarias instan a sus clientes a tomar las previsiones necesarias.