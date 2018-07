Tercer día de alegatos en caso por peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros

La jueza del Juzgado Décimocuarto de la Corte Suprema de Justicia dio inicio este miércoles al tercer día de alegatos dentro de la audiencia preliminar en la investigación por el préstamo de 30 millones de dólares en la Caja de Ahorros.

Para el día de hoy la jueza escuchará los alegatos de la defensa de West Váldes, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, y único imputado detenido, además de Felipe Virzi, Jairzon Lemer Hurtado, Tobías Gustavo Garrido, Manuel Morales Diez, Iván Rafael Clare, Ricardo Calvo, Claudio Poma, Mauricio Ortíz, todos imputados por las supuestas irregularidades en el préstamo aprobado para la construcción del Centro de Convenciones Amador.

Aunque no era necesaria su presencia para la presentación de los alegatos, Váldes fue trasladado del centro penitenciario El Renacer al juzgado en el cual se desarrolla la diligencia, donde indicó que no existe reembolso porque pidió préstamo a una persona que no guarda relación con el banco panameño, pero que el dinero que recibió pasó por varias manos, "resulta que la plata viene de una persona a una sociedad, a otra persona y si seguimos la cadena vamos a quedar con el cocinero, esto no tiene ningún sentido".



En los dos primeros días han presentado sus alegatos la fiscal Tania Sterling por parte del Ministerio Público, y los abogados Marcela Araúz, representante de Riccardo Francolini; Nedelka Ríos, defensa de Ricardo Arango; Ricardo Chanis, quien presentó sus propios alegatos; Sofanor Espinoza en representación de Anastacio Ruíz; Ángel Calderón, jurista de Fernando Correa; Rosendo Mirada, que representa a Jayson Pastor y Daika Levi, abogada de Rodrigo Arosemena.

En sus alegatos los abogados defensores manifestaron que no existió ninguna lesión patrimonial, sino que hubo ganancias por un millón de dólares, además negaron la vulneración del deber público y que el Ministerio Público no ha podido acreditar los fondos, por lo que no existe delito, ni auditoría de Contraloría y sostienen que las acotaciones son erradas.



En total son 22 personas investigadas por el delito de peculado doloso en perjuicio de la Caja de Ahorros, por la aprobación de un préstamo de forma expedita sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ser traspasados a cuentas de sociedades relacionadas a la casa de valores Financial Pacific.

Al momento de la presentación de sus alegatos el pimer día de audiencia Sterling manifestó que la teoría del Ministerio Público es que existe un delito cometido por servidores públicos que utilizando el banco panameño malversaron dinero que se debió utilizar para otros fines. Ante ello solicitó el llamamiento a juicio de los 16 imputados el sobreseimiento provisional a cinco funcionarios por su colaboración con el Ministerio Público en la investigación.