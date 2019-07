Testigos de la defensa de Martinelli comparecen ante juicio oral por caso pinchazos

Este martes inició la comparecencia de los testigos de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli al juicio oral por el caso conocido como pinchazos.

Para el día de hoy está programada la comparecencia de un total de tres testigos que rendirán sus testimonios ante el Tribunal de Juicio Oral, y a quienes la Fiscalía hará un contrainterrogatorio.

Uno de los primeros en rendir testimonio fue un perito de nombre César Contreras, quien se refirió a las auditorías desarrolladas por dos auditoras de la Contraloría General de la República.

"Él ratifica exactamente lo mismo que dijeron las auditoras de Contraloría, en el audito que hizo Contraloría no se menciona a Ricardo Martinelli, no se le relaciona, no se le vincula, y lo que las auditoras encontraron en su momento fueron debilidades administrativas, eso lo dijeron las auditoras y lo ratifica el perito nuestro", detalló el abogado Sidney Sittón, miembro del equipo de defensa del expresidente.

Por su parte, el fiscal Ricaurte González indicó que durante la comparecencia el perito confirmó que el software y otros equipos fueron comprados en el 2010 y refrendados en el 2011 con fondos del Estado y no aparecen al día hoy, "allí está la malversación".

Añade que además quedó evidenciado que el perito no hizo ninguna verificación física, no maneja la información por lo que tuvo que ser compelido varias veces por el presidente del Tribunal para que contestara a las preguntas con sí o no, además de que el informe que elaboró lo hizo sin contar con toda la información.

"Da vergüenza que tengamos nosotros que escuchar a una defensa siempre tan soberbia que dice que ha arrastrado a los fiscales y que ha logrado establecer la inocencia de su representado, pero tenemos un perito que vino hoy a decirle al Tribunal que el hizo un informe sin la información completa, que le faltaban aproximadamente 900 folios que le fueron entregados hace una semana pero él ya hizo un informe, un informe con información sesgada, un informe solo con la información que le da la defensa", enfatizó González.