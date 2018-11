Trabajador denuncia supuesto hostigamiento en la Defensoría del Pueblo

Francisco Mendizábal, quien trabaja como mediador en la Defensoría del Pueblo, denunció este miércoles que es objeto de supuesto hostigamiento dentro de la institución.

En Telemetro Reporta, Mendizábal señaló directamente al defensor Alfredo Castillero Hoyos, por no responder a una solicitud que elevó sobre una licencia laboral, para poder dedicarse a sus aspiraciones políticas en David, provincia de Chiriquí.

"Es totalmente absurdo que ni siquiera me haya contestado la solicitud de licencia, después de haberla pedido desde mayo. Yo bajo ese escenario esperaba una colaboración conmigo, por ser mis derechos políticos y civiles, hasta el momento no he recibido una respuesta formalmente", expresó Mendizábal, quien tiene 14 años de laborar en la institución.

Según el funcionario, a raíz de la solicitud de la licencia, empezó a sufrir represalias en su trabajo diario, según él una de éstas es el impedimento de utilizar los vehículos de la institución, motivo por el que debe desplazarse a las áreas de atención en San Félix y comarca Ngäbe Buglé en autobús y por sus propios medios.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó a través de un comunicado que la medida sobre los vehículos se tomó para prevenir "posibles lesiones" a bienes estatales, evitar la imposición de sanciones de carácter disciplinario y para evitar comprometer la responsabilidad de la entidad.