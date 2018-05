Trabajadores de la Autoridad de Aseo se oponen a traspaso al Municipio de Panamá

Los trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario se manifestaron en contra de un traspaso de operaciones al Municipio de Panamá.

Clementina Ward, presidenta del sindicato de trabajadores dijo que sus compañeros se mantienen con la incertidumbre toda vez que en dos ocasiones estuvieron bajo la administración del municipio pero no se remedió nada."A mí no me dala gana que el municipio se encargará de la recolección de la basura, ellos tendrán una empresa que se encargue de recoger la basura... ya nosotros estuvimos ahí y nos fue fatal".

De acuerdo con Ward la ley establece que cuando se dé un traspaso los funcionarios deben recibir el pago de sus prestaciones, sin embargo en las ocasiones que hantrabajado bajo el mando de la comuna capital no han recibido ni siquiera sus indemnizaciones.

Además dijo que el problema de la recolección de basura no consiste ni tema de recursos humano, toda vez que el personal tiene la disponibilidad y capacidad de seguir dando el servicio, pero se trancan en los rellenos que están colapsados.