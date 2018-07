Trabajadores del IDAAN esperan respuesta del presidente Varela

En representación de los trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Mercedes Cigarruista, Blexie Rodríguez y Javier Sánchez reiteraron hoy la medida de paro indefinido para exigir mejoras en las condiciones de trabajo y salariales.

Para este miércoles, los trabajadores continúan en paro, y además a la expectativa de una reunión entre el presidente Juan Carlos Varela y el director del IDAAN, Juan Felipe De La Iglesia que espera un aval al documento de escala salarial, que ha sido revisado en dos ocasiones por la Junta Directiva de la institución, tras recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

La dirigente Cigarruista explicó en Telemetro Reporta que durante el paro, los trabajadores solo atenderán las roturas grandes, mientras que han dejado de atender daños mínimos hasta que el presidente Varela dé una respuesta al director del IDAAN.

"No hay manera que esto arranque y se está acabando el año, los trabajadores sienten que es un engaño, no tenemos herramientas suficientes y tenemos otras situaciones que no se han cumplido", aseguró Cigarruista.

Por su parte, Sánchez y Rodríguez enfatizaron en que no están luchando solamente por un ajuste en la escala de salarios, sino por el cumplimiento de pagos como licencias de gravidez atrasadas y la compra de uniformes que no se cambian desde hace tres años.