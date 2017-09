Trabajadores del Idaan anuncian paralización del servicio desde este lunes

Los trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunciaron una paralización de servicio a nivel nacional a partir del lunes 2 de octubre.

Mercedes Cigarruista, secretaria de los capitulares de todo el país, explicó que esta medida se debe a la falta de insumos y equipo de trabajo, "la institución está prácticamente en coma, no tenemos nada para trabajar, no tenemos carros, no tenemos insumos".

Cigarruista dijo que llevan unos cuatro meses conversando con el Ejecutivo sin recibir respuesta, por lo que el pasado 21 de septiembre se le entregó un pliego de peticiones al ingeniero Carlos French, subdirector ejecutivo de la entidad, y se le dio hasta fin de mes para dar una fecha en que recibirán solución, sin embargo no obtuvieron respuesta.

Ante esto todo, el personal del Idaan decidió que a partir de las 8:00 a.m de lunes iniciarán la paralización del servicio que se extenderá hasta que el Gobierno anuncie una fecha en la cual recibirán los carros y materiales para trabajar.

La secretaria de los capitulares dijo que se acordó que durante la huelga solo trabajará el 30% del personal, y en cada agencia habrá un persona para atención y un cobrador, mientras que el personal de operaciones solo atenderá las roturas grandes y que impiden que el suministro de agua llegue a las casas de los clientes, pero las roturas de tuberías chicas no se van a atender.

De igual forma convocaron a la población en general a participar en una marcha el próximo sábado 7 de octubre, en la cual se le exigirá al Gobierno atender las necesidades de la entidad, y dé los recursos necesarios para que puedan ofrecer un buen servicio.