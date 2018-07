Idaan evalúa opciones para asumir ajuste salarial de trabajadores

Trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) marcharon este jueves desde Carrasquilla hasta la sede de la entidad ubicada en la vía Brasil, a modo de protesta por el incumplimiento de la implementación de la escala salarial.

El pasado martes iniciaron un paro indefinido hasta lograr una respuesta concreta sobre el plan de ajuste de salario establecido mediante resolución de Junta Directiva emitida en julio de 2017, y la cual está pendiente de revisión conjunta por parte del director de la entidad Juan Felipe De La Iglesia y del presidente Juan Carlos Varela.

De La Iglesia conversó esta mañana con los trabajadores, a quienes les manifestó que ya cuentan con el aval de cuatro ministros de Estado pero que los procesos burocráticos han retrasado todo.

"Estoy en conversaciones sobre este tema, los trabajadores tienen seis años sin que se les aumente el sueldo y la frustración no es porque no esté a favor sino porque se ha demorado la implementación de la misma... el Estado está tratando de contener gastos de funcionamiento y esto es un tema que no favorece esa agenda", expresó el funcionario.

La institución está haciendo una revisión de su presupuesto para tratar de asumir este ajuste salarial sin depender de recursos externos o adicionales. Se está evaluando la firma de un contrato para reducir la tarifa eléctrica, que podría representar un ahorro anual de 4 millones de dólares.

Igualmente están haciendo los cálculos del dinero disponible de las vacantes tras la salida de varios colaboradores mediante el Plan de Retiro Voluntario. "Estamos tratando de no llenar esas vacante, para con eso asumir la escala salarial de los trabajores."



De La Guardia reiteró, “en el Gobierno todos estamos anuentes de que los trabajadores del Idaan se fajan lo suficiente como para tener un aumento de salario, muy merecido, la administración está a favor de la escala, pero los trámites burocráticos nos han enredado un poco”.