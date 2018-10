Consorcio Línea 2 tramitará pago a trabajadores de patios y talleres de Nuevo Tocumen tras protesta

Un grupo de trabajadores de una empresa subcontratista de la Línea 2 del Metro que laboran en los patios y talleres ubicados en Nuevo Tocumen, paralizaron las labores este sábado ante la falta de pago de sus prestaciones.

"Este mes no tenemos ficha (de la CSS), nos están haciendo descuentos y la plata no está llegando, a los que les descuentan cosas de mueblería hacen ver que están pagando y cuando vamos a ver no están pagando nada, nos pagaron la media quincena el 48%, el 42 lo iban a pagar ayer pero nunca fue cierto. Viene la otra quincena cómo vamos a hacer si no nos han pagado, las papilas están vacía, no hay comida, no tenemos plata, lo que están haciendo es jugando con nosotros", declaró uno de los manifestantes.

Ante esta situación el Consorcio Línea 2 del Metro de Panamá se pronunció, explicando que la paralización se debe a la falta de pago de las prestaciones laborales.

Indica en un comunicado que si bien es cierto el Consorcio se mantiene al día con el pago a sus subcontratistas, en el caso la Empresa Construcciones Civiles Generales S.A. (COCIGE), no se ha podido generar el pago debido a un secuestro de sus cuentas.

Agrega que ante esta situación, el Consorcio Línea 2 procederá a tramitar el pago a los trabajadores de acuerdo con lo establecido en los procedimientos administrativos, siempre y cuando la empresa subcontratista lo autorice.