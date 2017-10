Trabajos de renovación en Colón han provocado el cierre de 39% de los comercios

Los comerciantes de la provincia de Colón denunciaron afectaciones y pérdidas en sus negocios debido al proyecto de Renovación Urbana que se lleva a cabo en el casco de la ciudad.

Este grupo de personas asegura reconocer la necesidad de darle una mejor cara a la Costa Atlántica, sin embargo manifestaron su indignación por la forma que se realizan los trabajos, toda vez que no hay ninguna clase de orden, han roto todas las avenidas y las calles están llenas de polvo, situación que afecta su actividad comercial, provocando el cierre de un 39% de los comercios.

Sostienen que la demora y la falta de planificación en los trabajos por parte de las empresas constructoras los están afectando "toda la ciudad de Colón está rota, es triste lo que se ve en Colón,... el consorcio de CUSA y Odebrecht nos están quebrando, cuando pasas por las calles ves la maquinaria y tres personas a veces cierran las calles y no trabajan, no tenemos clientela porque la gente no quiere ir al casco de la ciudad".

De igual forma piden una revisión de la resolución 54 que habla sobre la ayuda económica para los comerciantes por los trabajos de renovación, ya que a aquellos de categoría A, es decir los que pagan alquiler o propietarios de inmueble no se les ha efectuado ningún pago.

Además manifestaron no estar de acuerdo con solo recibir una asistencia comercial, porque son empresarios porque o son damnificados, y como empresarios pagan sus impuestos y dan empleos.

Ante esto los comerciantes piden al Gobierno presentar una fórmula de como se va a calcular el dinero a pagarles en base a lo que les conviene o se merecen por lo que sugieren que el pago sea por su actividad económica. Además piden que se pague una indemnización a aquellos que han tenido que cerrar sus locales por los trabajos de renovación.

Durante el mes de septiembre el contralor Federico humber realizó un recorrido junto a los comercinates en las calles del caso de la ciudad para verificar el estado de los trabajos y dijo que presionaría a la empresa constructora sobre las garantías de tiempo de realización de la obra.