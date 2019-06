Transición en la Alcaldía de Panamá estuvo suspendida por diferencias

El proceso de transición en la Alcaldía de Panamá estuvo suspendido debido a diferencias por conceptos entre el alcalde electo José Luis Fábrega y el alcalde saliente José Blandón.

“ Se suspendió hasta que se aclararan ciertas diferencias de una serie de conceptos que emitimos y que el alcalde pensó que eran irrespetuosos. Nos preguntaron si habían botellas en la Alcaldía, dijimos que en la viña del señor había de todo...nadie puede garantizar que ni en el gobierno central y la alcaldía no hay botellas”, manifestó Fábrega en declaraciones a Telemetro Reporta.

Según en alcalde electo, han detectado en el Municipio alrededor de 250 personas sin funciones.

Fábrega también se refirió a la celebración de los 500 años de la ciudad, e indicó que están trabajando contra el tiempo, “ una cosa es lo que se publica y otra cosa es la realidad”.

Dijo que la próxima semana sostendrá reuniones con el patronato de Panamá La Vieja y miembros de la embajada de España en Panamá para complementar las actividades para la celebración de esta fecha.

Blandón reaccionó a las declaraciones de Fábrega a través de la red social Twitter. El alcalde saliente dijo que desde el principio de su gestión establecieron una comisión para organizar la celebración de los 500 años de la ciudad.

Señaló que se han organizado y realizado una serie de eventos y publicaciones desde hace dos años y que se planteó a Fábrega las alternativas que se habían planificado para respetar su visión al respecto.

“ Nos es correcto, por tanto, decir que no se ha preparado nada o poco al respecto para el 15 de agosto. Lo que no queríamos era dejar contratado algo con lo que la nueva administración no se sintiera a gusto. Eso se lo hicimos saber desde la primera reunión de transición”, agregó Blandón en su cuenta de Twitter.

Fábrega dijo que el proceso de transición se volvió a restaurar este lunes.