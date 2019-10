Transparencia Internacional reacciona sobre la investigación contra FCC

La directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía, reaccionó ante el nuevo escándalo de corrupción en el que la justicia española anunció que imputó cargos a la empresa constructora FCC, acusada de pagar comisiones a políticos panameños para obtener adjudicaciones de obras públicas.

"El tema de la corrupción y su lucha efectiva en Panamá ya sabemos que estamos ante una gran deuda, no es el primer caso, si recuerdo bien, es por lo menos, el tercer caso, donde sabemos que justicias extranjeras, legislaciones extranjeras o la administración de justicia extranjera llama a cargos a compañías que tuvieron conductas antiéticas en Panamá y la juzgan en sus países también, y en Panamá no pasa nada", expresó de Odaldía.

La directora ejecutiva señaló que el problema de la justicia es muy profundo, y considera que la deuda con la administración de justicia con Panamá están en sus tres funciones: investigación, procesamiento y los que juzgan.

" Mientras no haya certeza del castigo realmente no podemos pensar que tenemos una lucha objetiva contra la corrupción y realmente rompe el corazón, aparte del sentido del sentido común entender que en otros países se lleva a la justicia cosa que en Panamá no se lleva", sentenció la presidencia.

De Obaldía espera acciones robustas en cuanto a las decisiones judiciales futuras.