Transportista de Torrijos Carter reconoce falta de certificado de operación y menores trabajando

En medio de una serie de denuncias hechas por los transportistas de buses en el sector de Torrijos Carter sobre supuesta persecución por parte de las autoridades de tránsito, trascendió que muchos de estos conductores carecen del respectivo certificado de operación y la existencia de menores de edad trabajando.

Así lo indicó Jhonny Mosquera, dirigente de los transportistas, quien reconoció que si bien es cierto no cuentan con los certificados, cuentan con una carta aval que firmaron con las autoridades.

“No tenemos permiso de operación, pero tenemos la carta aval que firmamos el día 1… el pueblo me necesita y yo estoy ayudando a Mi Bus que no tiene las unidades, es más fracasó o no lo han entendido que el Metro Bus fracasó en la ciudad de Panamá… como tu puedes ver la fila habla por sí sola, la gente habla en la calle por sí sola y tu vas a ver que hay unas filas ordenadas, la gente se monta en los piratas ordenadamente”, enfatizó Mosquera la mañana de este viernes.

En cuanto a la existencia de menores trabajando como “secretarios” en estos buses, indicó que “eso es algo que se nos escapa de las manos, estamos en un país donde no hay muchas oportunidades en este momento, tenemos varios menores trabajando, a veces los mandamos para la casa, pero a veces en la casa hace hambre”.

Por otro lado, reiteró la denuncia de supuesta persecución por parte de las autoridades, aun cuando según indicó, cumplen con lo establecido en la norma de tránsito.

“Quiero dejar bien claro y ser bien directo que a estas alturas ya nosotros los transportistas andamos 100% en regla, el carro está identificado, el conductor está identificado, su licencia está al día… en estos momentos nosotros estamos cumpliendo con lo que manda la norma de la ATTT, vamonos al derecho no lo hagamos de hecho porque hay una persecución, una actitud en base a los transportistas, más a los piratas, los alternativos como dicen ellos y somos la solución del pueblo”, expresó.