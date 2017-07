Transportistas de carga protestan en la vía Ricardo J. Alfaro contra nueva regulación

Una protesta fue protagonizada la mañana de este lunes por un grupo de transportistas de camiones de carga en la vía Ricardo J. Alfaro, mejor conocida como Tumba Muerto.

La acción la realizan en rechazo a la Ley 51 de miércoles 28 de junio de 2017, mediante la que se regula el transporte de carga por carretera.

“La estamos llevando a cabo pacíficamente y sin obstrucción de la vía para hacer un llamado de atención a las autoridades parlamentarias para exigirles una cortesía de sala para que se suspenda la Ley 51 que atenta contra la soberanía alimentaria de todos los que aquí estamos presentes en el día de hoy asfixiandonos con leyes que son inconsultas”, expresó el transportista Abdiel Recuero.

Añadió que dentro de los aspectos que contempla esta ley está la prohibición de la importación de camiones con 10 años o más de fabricación, lo cual rechazan debido a que no cuentan con poder adquisitivo para la adquisición de vehículos posteriores a ese año.

“Antes de hacer leyes tienen que ir a los cabildo con los verdaderos trabajadores del transporte no con los empresarios… no podemos traer camione del 2010, no podemos asumir los altos costo de un carro moderno que oscilan entre 80 mil dolar en adelante”, detalló.

Al lugar llegó al director de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional comisionado Javier Fanuco, quien indicó que dialogaron con los manifestantes quienes se mantendrán pacíficamente protestando y que personal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre procederán a atender las denuncias que realizan.