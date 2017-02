Trasladan a socios Fonseca Mora y Mossack a la DIJ, indagatoria continuará el viernes

A eso de las 10:30 p.m. el abogado Ramón Fonseca Mora y su socio Jürgen Mossack, accionistas principales de la fima Mossack Fonseca, fueron trasladados a la Dirección de Investigación Judicial luego que se suspendiera la indagatoria en la investigación por el supuesto delito de lavado de dinero en el caso Lava Jato.

Fonseca Mora y Mossack pasarán la noche en la DIJ hasta el viernes cuando se espera se reanude la indagatoria por parte de la Fiscalía Segunda contra la Delincunecia Organizada.

Elías Solano, defensa de los socios del bufete panameño indicó que hasta el momento no se les ha dictado ninguna medida cautelar, toda vez que no ha culminado la indagatoria y que los dos abogados deberán regresar el viernes entre las 9:30 a.m. a 10:00 a.m.

Informó que se les formularon cargos por el delito de blanqueo de capitales y señaló que se trata de "cargos forzosos carentes de pruebas con pruebas practicadas de manera muy triste copias extraídas de internet". Además de los socios fundadores también es investigado el abogado Edison Tenana



De acuerdo con la procuradora Kenia Porcell las investigaciones han permitido obtener información que identifica a la firma panameña como unapresunta organización criminal dedicada a ocultar dinero de orígenes sospechosos a través de estructuras financieras.

Ambos socios de la firma legal acudieron de manera vonlutaria al edificio Avesa luego de que el Ministerio Público realiza este jueves un allanamiento a las oficinas de la firma legal como parte de las diligencias que lleva por la creación de sociedades anónimas en Brasil vinculadas a las investigaciones del caso Lava Jato y Panama Papers.