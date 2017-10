Trasladan cuerpos de víctimas por alud en la comarca Ngäbe Buglé

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) traslada este miércoles los seis cuerpos de las víctimas fatales tras un deslizamiento de tierra que ocurrió el pasado sábado en Cerro Colorado, comarca Ngäbe Buglé.

El traslado estaba programado para las 6:00 a.m, sin embargo las condiciones climáticas que se registran en la provincia no lo permitieron. El primer traslado de dos de los cuerpos se efectuó a eso de las 7:30 a.m, hacia el sector de Cerro Ratón, y se espera en las próximas horas el traslado del resto de los cuerpos hacia el sector de Balsa.

El Despacho de la Primera Dama también traslada hacia estos sectores alimentos.

Dos de las víctimas son adultos, y cuatro son menores de edad, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La tragedia ocurrió cuando al menos 10 personas se mantenían en una vivienda, de pronto una cabeza de agua o crecida de una quebrada ocasionó que la tierra cediera. Para las labores de rescate fueron trasladados al menos 50 miembros de la FTC.

Con colaboración de Leysi Cano, periodista de Telemetro Reporta en la provincia de Chiriquí.





FTC traslada vía aérea a Cerro Ratón en la Comarca Ngabe Bugle, los primeros cuerpos de los indigenas que fallecieron tras alud, @TReporta pic.twitter.com/lusjesCWJI — Raúl López (@raullopez27) 4 de octubre de 2017