Tribunal de Apelaciones dicta impedimento de salida del país a Martinelli Corro y Álvarez Cumming

Durante una audiencia desarrollada este lunes el Tribunal Superior de Apelaciones dictó las medidas de impedimento de salida del país y reporte periódico para Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming, dentro de la investigación por el caso por blanqueo, revocando la medida cautelar de detención provisional ordenada el pasado 6 de febrero por la juez de Garantías, Sherly Toulier.

El Órgano Judicial detalló, las magistradas del Tribunal ordenaron que deben mantenerse en el mismo domicilio, la entrega de sus pasaportes a la agencia de instrucción del Ministerio Público y la medida de notificación martes y jueves ante la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares del MP.

"El Tribunal, integrado por las magistradas Giovannina Antinori (ponente), Asunción Alonso y el magistrado Adrián Hernández, decidieron de manera unánime que los elementos de convicción presentados por la fiscalía no certificaba el grado de participación de los hoy investigados con el delito imputado, además que la defensa técnica comprobó que sus representados poseen arraigo familiar y laboral, los cuales a consideración del Tribunal minimizan el peligro de fuga", detalla.

La audiencia de hoy se realizó en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, ante la apelación hecha por la defensa contra la medida de detención provisional que fue dictada luego de que ambos fueron aprehendidos con 20 mil dólares en efectivo durante un retén policial en San Francisco.

La abogada defensora Ivonne Peña indicó que "hasta este momento la Fiscalía no tenía elementos de convicción fuertes, nada más tenía una información de la Policía que dió una voz femenina anónima, no hay un rostro, no hay tampoco un nombre que nos pueda servir adelante de llegar a juicio... fue revisada en su momento la medida y ya lo habíamos establecido anteriormente, los señores no pertenecen a ninguna red criminal, no han sido condenados por ningún delito anterior que guarde relación con narcotráfico, ni blanqueo de capitales, ni delitos conexos".

El Ministerio Público por su parte solicitó que se mantuviera la medida y reiteró que al dinero encontrado a estas personas, se les hizo la prueba de Ion Scan teniendo como resultado en 5 muestras positivas para las drogas cocaína y anfetamina; además indicó que no se sustentó que este dinero era proveniente de un hecho lícito.

Cabe señalar que Martinelli Corro y Álvarez Cumming tienen antecedentes en la ciudad de México donde fueron detenidos en el año 2009 por el delito de blanqueo de capitales producto de las actividades relacionadas el cartel de Sinaloa.

