Tribunal de Cuentas cautela bienes por B/.220,116.78 a diputado Valdés Carrasquilla

Una nota firmada por el magistrado de Cuentas, Alberto Cigarruista y enviada al Registro Público el pasado 7 de marzo notifica a Erasmo Muñoz, director de esta institución de la cautelación de bienes al diputado del partido Cambio Democrático, Héctor Valdés Carrasquilla por B/.220,116.78.

La orden además establece la cautelación de bienes a Fernando Alexis Hernández por igual monto de B/.220,116.78.

Se trata de una medida que surge de un proceso patrimonial que inició en 2012, tras detectarse la vinculación de ambas personas, con el cobro de cheques de impuestos municipales no depositados a la cuenta del Municipio de San Miguelito, confirmó a Telemetro Reporta, Cigarruista quien actúa como magistrado sustanciador de este caso.

Según Cigarruista, las irregularidades ocurrieron entre 1 de noviembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2008 durante la gestión de Carrasquilla como alcalde de San Miguelito y que fueron confirmadas mediante los resultados de auditorías de la Contraloría General de la República.

"El proceso patrimonial es parar recuperar lo que robaste, si podemos quitar en buena hora; si el dinero lo has desaparecido bueno vamos por tu automóvil, por tu apartamento, por tu casa, tu finca, tus reses, tus caballos, tu cuenta bancaria, tu caja única...ese es nuestro trabajo", expresó Cigarruista.

De acuerdo con el magistrado de Cuentas, este proceso ha seguido su curso y aunque se lleva hacia un diputado, asegura que no se requiere orden de la Corte Suprema de Justicia para aplicarle las medida según la esfera patrimonial. "Ese fuero [de diputados] es penal y civil en materia de tránsito, mas no en materia patrimonial que no hay ningún impedimento y no tenemos que esperar orden de la Corte Suprema de Justicia", dijo.

Sin embargo, la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional atribuyó esta medida a una represalia por el rechazo a las designaciones de las aspirantes a magistradas y recomendó a su colega Valdés Carrasquilla que presente un amparo de garantías para frenar la cautelación. "Estas son parte de las presiones que sufre el legislativo producto de la no ratificación de las dos magistradas que este Órgano del Estado dijo no", manifestó.

Por su parte, el presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, calificó la medida como un exabrupto, porque hay fallos que indican que los bienes de los diputados no se pueden cautelar sin que medie la autorización de la Corte Suprema de Justicia. "El momento en que se presentan estas cosas es el que nos hace a nosotros pensar que son parte de una estrategia política por el hecho de que el Gobierno no controla la Asamblea Nacional", aseguró Roux.