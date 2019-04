Sala Penal confirma legalidad de detención de Martinelli tras apelación de defensa

Durante una audiencia de apelación desarrollada este lunes, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó en todas sus partes la legalidad de la detención preventiva que mantiene el expresidente Ricardo Martinelli.

El pasado 4 de abril de 2019 el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá, declaró legal la detención negando así una acción de acción de Hábeas Corpus, presentada en la causa identificada N° 138-15, mediante la que se solicitaba que se declarara ilegal la detención del exmandatario.

Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa del expresidente sustentó entre los motivos para solicitar que se declare ilegal de detención, las complicaciones de salud que presenta su cliente, así como el tiempo acumulado desde la detención en Miami en el año 2017.

El magistrado de la CSJ, José Ayú Prado, quien presidió la audiencia, manifestó que las argumentaciones de la defensa ya han sido ventiladas por las instancias judiciales en el pasado, y en virtud de que no se presentaron nuevos argumentos la Sala Penal decidió confirmar en todas sus partes la decisión del Tribunal de Apelaciones que declaró legal la detención, "con esta confirmación también mantenemos la detención provisional decretada y no se le sustituye por otra medida cautelar".

La Fiscalía y los querellantes, manifestaron que Martinelli ha sido sometido a múltiples atenciones médicas, incluso fue atendido por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes han constatado que las afectaciones de salud no son un impedimento para que el expresidente enfrente el juicio oral, por lo cual solicitaron que se negara la solicitud de no legalidad.

Martinelli hizo uso de la palabra durante este acto de audiencia, reiterando que tiene serios problemas cardíacos que lo ponen en riesgo de muerte y que se busca mantener su detención por temas políticos.

"Soy la única persona no imputada, nadie está detenido más de un año sin una causa compleja. A mí me quieren tener preso por motivos político", "quiero que declaren esta detención mía ilegal, todo lo que se ha hecho aquí es ilegal y se está demostrando en el juicio en el Sistema Penal Acusatorio, quisiera pedirles que me concediesen lo que están pidiendo mis abogados el día de hoy", dijo el exmandatario.

El caso pinchazos se encuentra en estos momentos en la fase de juicio oral, el cual que será retomado el miércoles 5 de abril, tras un receso decretado Tribunal de Juicio Oral, debido a que Martinelli debía asistir a esta audiencia de apelación, así como a una audiencia de impugnación de candidatura electoral, el martes 9 de abril, a las 9:30 a.m.