Tribunal concede excarcelación de Martinelli, tendrá depósito domiciliario

Un recurso mediante el cual se solicitaba la liberación inmediata del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, fue admitida por el Tribunal de Juicio Oral del caso pinchazos, conformado por los jueces Roberto Tejeira (presidente), Arlene Caballero (relatora) y Raúl Vergara (tercer juez). En su lugar, le imponen como medida pteventiva, depósito domiciliario en su residencia en Altos del Golf, San Francisco.

El Tribunal había previsto resolver la solicitud para las 9:00 p.m. del pasado martes 11 de junio, no obstante, se pronunció durante la madrugada de este miércoles tras más de 10 horas de deliberación.

De acuerdo con el abogado defensor, Carlos Carrillo, Martinelli va a ser trasladado a su residencia a partir de la fecha, y se espera entonces que se siga el juicio”, y detalló que Marta Linares será la garante de la medida.

Mientras que Alfredo Vallarino detalló que Martinelli no puede dar declaraciones a los medios, ni relacionarse con las víctimas y debe entregar su pasaporte.

No obstante, la defensa espera que “se le quite lo del depósito domiciliario”. También, detalló que no hay causa compleja.

Explicó Carrillo que al momento en que se aplica cualquier detención provisional, siempre se hablará de peligro de fuga. “Ha sido claro que Matinelli no ha amenazado a nadie... desde que él está en la República de Panamá no ha habido ningún riesgo de fuga”, puntualizó.

Es importante resaltar que t anto Fiscalía como querellantes apelaron la nueva medida cautelar impuesta.

El recurso fue presentado por el abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo de defensa del exmandatario, al cumplirse este martes un año de su detención provisional desde su extradición a Panamá, y la sustentó específicamente en el Artículo 12 de Código Procesal Penal, el cual señala textualmente lo siguiente: "La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos señalados en este Código".

Por su parte la Fiscalía indicó que el mencionado Artículo 12 contempla excepciones y en este caso los riesgos no han variado señalando entre estos: el peligro de fuga o desatención al proceso, ya que la comparecencia de Martinelli ante este proceso no fue voluntaria, sino mediante proceso de extradición; la falta de arraigo fijo en el país, peligro de destrucción de pruebas, y atentar contra las víctimas o familiares de las mismas.

Añadió que además el Tribunal de Apelaciones ha dejado claro ante distintos recursos de habeas corpus, interpuestos por la defensa, que el tiempo de duración de la detención provisional no es una operación aritmética, y que después de un año no necesariamente tiene que variar la situación.

En tanto los querellantes, mantuvieron una postura de que se negara la solicitud de la defensa, y enfatizaron que Martinelli debe permanecer detenido a fin de que siga compareciendo ante este proceso.

Cabe recordar que Martinelli se mantiene recluido en el centro penitenciario El Renacer desde el 11 junio de 2018, luego de que fuera extraditado desde los Estados Unidos (EEUU), donde estuvo detenido por un año, lo cual también ha sido planteado por la defensa como argumento para pedir su libertad al señalar que suman dos años detenido.

El exjefe de Estado está siendo acusado por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y dos tipos de peculado, por los cuales la Fiscalía pide una condena de 21 años de prisión de ser hallado culpable.

En la actualidad el Juicio Oral por el caso conocido como pinchazos se encuentra en la fase de contrainterrogatorio al testigo protegido por parte de la defensa del expresidente, mientras que durante el interrogatorio de la Fiscalía, este testigo señaló directamente a Martinelli y detalló que había estado en la Presidencia durante su gestión, entregándole los discos duros de dos computadoras que le habían solicitado contaminar en la Asamblea Nacional.