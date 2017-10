UE elogia modelo panameño de reinserción social más efectivo que "mano dura"

El embajador de la Unión Europea (UE), Kenny Bell, elogió hoy la alianza del Gobierno con el sector privado y las fundaciones del país que buscan impulsar programas "más efectivos" de reinserción social de menores en conflicto con la Ley, a diferencia de otros país que aplican la "mano dura".

"Aquí en Panamá hay un modelo de reinserción social que no he visto en otros países que aplican mano dura, y esa mano dura no nos da solución a largo plazo", dijo Bell en el lanzamiento del "Proyecto Oportunia", que financia la UE y brinda oportunidades de reinserción de menores que han delinquido y han sido víctimas de la violencia.

El proyecto -que desarrolla la UE con la Fundación Jesús Luz de Oportunidades con el apoyo del Gobierno y la empresa privada- tiene el propósito primordial de contribuir a la rehabilitación y la reinserción de estos jóvenes en riesgo social.

Esta iniciativa social, que por ahora tiene lugar en la provincia de Panamá a través de la Fundación Jesús Luz, tiene un financiación de la Unión Europea de medio millón de dólares y durará tres años.

El proyecto, que lleva más de dos meses de haber empezado, tiene la meta de reinsertar a unos 200 jóvenes en la empresa privada, con cinco que ya lo han logrado. La meta por ahora de la organización es alcanzar un total de 400 reinserciones.

Los jóvenes reciben en la fundación talleres de desarrollo humano, capacitación digital, evaluación psicosocial, tutoría escolar, apoyo emocional, formación para el empleo e inserción laboral, entre otros.

El director ejecutivo de la fundación, Rafael Zevallos, dijo a Acan-Efe que para trabajar con estos jóvenes, muchos de los cuales están recluidos en las cárceles, reciben el apoyo del Ministerio de Gobierno y también del Órgano Judicial.

El proyecto cuenta con el respaldo de más de 70 empresas privadas que están en disposición de contratar a los beneficiarios que han pasado por este proceso de rehabilitación y de reinserción, detalló Zevallos.

Resaltó que esta forma de trabajar en alianza demuestra que es un "error" tratar de atacar el problema con mano dura o con mano suave, pues lo más recomendable es "la mano integral que involucra un poquito de cada una".

Bell, por su parte, afirmó que este modelo de cooperación "no siempre se encuentra en todos los lugares", por lo cual recomendó trabajar en ese objetivo común y desarrollarlo "porque eso no es tan evidente en todos los lugares".

"Nos interesa apoyar ese modelo de cooperación para dar una mano a esos muchachos a que puedan integrarse y contribuir así a la paz social", expresó el alto funcionario europeo.

El diplomático señaló que la UE tiene varios programas de apoyo a los derechos humanos en la región, y que aquí en Panamá, donde han visto unas políticas nacionales interesantes en este contexto, van a seguir dando su apoyo en este ámbito de la reinserción social y la prevención de la violencia como lo han hecho en Centroamérica.

"Evidentemente el crimen común, el crimen organizado, es un tema muy importante para nosotros, pues queremos tener socios estables, socios pacíficos como en Centroamérica, que es un socio comercial importante", señaló Bell a Efe.

Destacó que también hay un "interés directo" en esto por parte de la UE porque "se ha visto en Europa la presencia de las Maras (pandillas salvadoreñas), del crimen organizado y el narcotráfico que también nos alcanza".

Bell indicó que Europa tiene un interés en su propia seguridad y en la de Centroamérica, por lo cual recordó que desde los años 80 la UE dio la mano en todos los procesos de pacificación, luego de los conflictos armados en esta región, y ahora lo hace con el proceso de integración y los programas bilaterales de cooperación.

El embajador de la UE ante Centroamérica mencionó el proyecto de Cooperación en tema de Seguridad con Panamá (SECOPA), que busca contribuir a mejorar la situación de seguridad ciudadana en este país.

Las actividades con el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Policía Nacional forman parte del convenio suscrito entre Panamá y la UE para el desarrollo del proyecto SECOPA.