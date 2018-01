UP aprueba medida para impedir nepotismo de sus altas autoridades

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) aprobó por unanimidad medidas para impedir el nepotismo por parte de altas autoridades de esa casa de estudios superiores.

Según la medida, propuesta que fue presentada por el rector de la UP, Eduardo Flores, no podrán ser nombrados como servidores públicos administrativos de la UP el cónyugue, pareja de unión consensual o personas con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo del rector, vicerrectores, secretario y subsecretario general de la universidad.

La medida también se extiende para el director y subdirector de los centros regionales y extensiones universitarias, los directores y el subdirectores de institutos, director y subdirector de planificación, auditoría interna, asesoría jurídica, finanzas, servicios administrativos recursos humanos, además del administrador y subadministrador del Campus Harmodio Arias Madrid y secretario privado del rector.

La misma se extiende también para los decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales, no podrán ser nombrados como servidores públicos administrativos de la UP en la unidad bajo su responsabilidad.