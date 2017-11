Uber pondrá a prueba decreto que reglamenta plataformas tecnológicas con simulacro

Andrés Echandi, gerente general de Uber Centroamérica anunció que en horas de la tarde de este viernes, estarán realizando un simulacro para implementar las medidas del Decreto Ejecutivo N° 331, que regula el funcionamiento de plataformas tecnológicas para el servicio de transporte en el país.

Echandi dijo en declaraciones a Telemetro Reporta, que mediante el simulacro buscan poner a prueba en forma real, como las medidas del decreto impactará a los socios y usuarios.

“Vamos a hacer un simulacro de lo que será la plataforma tecnológica bajo el decreto. Este simulacro va a cumplir con todos lo requisitos que ecoge el 331, incluyendo requisitos de licencia...va a coincidir con todo lo que exige el decreto”, manifestó Echandi.

Se estima que el 92% de los socios no podrán acceder a la plataforma porque no cumplen con los requisitos, y el 60% de los viajes no se podrán efectuar, toda vez que no se aceptará el pago en efectivo.

El gerente general de Uber Centroamércia estima que un 93% de los socios en el país son de nacionalidad panameña.