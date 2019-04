Ugaz plantea reformas sistémicas como parte de la lucha contra la corrupción

José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y actual presidente del Capítulo de Transparencia en Perú, se refirió a la lucha contra la corrupción en América Latina y los mecanismos que se pueden implementar en ese sentido.

Indicó que además de procesar a las personas responsables de cometer actos de corrupción, se deben aplicar cambios sistémicos, ya que la corrupción actúa de esa forma.

“No basta con freír peces gordos, lo que hay que hacer una vez que se empieza a freír los peces gordos es iniciar la promoción de un tránsito de una cultura de corrupción hacia una cultura de integridad, hay que adoptar medidas preventivas, hay que cambiar las reglas electorales… la corrupción en nuestros países es sistémica, es estructural y por lo tanto hay que hacer los cambios estructurales que se requieren para que no volver a caer sobre lo mismo una y otra vez como nos está pasando históricamente”, explicó Ugaz.

Añadió que en algunos casos son necesarios cambios constitucionales, aunque indicó que de poder evitarlo se eviten, ya que son procesos muy largos y complejos y no siempre termina en buen puerto.

Además de esto, la voluntad tanto del poder político como de las autoridades de justicia es fundamental, “y donde no hay esa voluntad, corresponde a la ciudadanía crearla y por eso las movilizaciones ciudadanas están convirtiéndose ahora en un ingrediente muy importante en materia de lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Brasil y en varios otros países del mundo”.

Con relación al caso específico de Odebrecht en Panamá, Ugaz indicó que cuando se reunió con la procuradora General de la Nación Kenia Porcell, hace poco más de dos años, observó una intención de querer investigar, sin embargo todos los esfuerzos de la Procuraduría se chocaban con una pared en el Poder Judicial, donde le devolvían los expedientes, decían que no había evidencia, y “empezó toda una serie de artificios para no procesar los requerimientos de la fiscalía. Después, por lo que he escuchado, la Procuraduría o no está muy activa o no da cuenta de su trabajo”.

Cabe mencionar que Ugaz es el exfiscal peruano que metió presos al expresidente Alberto Fujimori y a su exasesor Vladimiro Montesinos, responsables de una megatrama de corrupción dentro del Estado peruano y quien demostró que "nadie está por encima de la ley".