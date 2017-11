Ulloa pide que no metan a la Iglesia en "mismo cartucho" de políticos por pagos de Odebrecht

El Arzobispo Metropolitano, José Domingo Ulloa reaccionó este jueves a las declaraciones que hizo el presidente Juan Carlos Varela más temprano al ser indagado sobre los pagos que hizo Odebrecht a uno de sus donantes, el médico Jaime Lasso.

Varela expresó que aquello fue una "donación" que no es delito y que así como éstas se hicieron donaciones a cadenas televisivas y también a la Iglesia. Pero Ulloa salió al paso de estas palabras diciendo que no hay punto de comparación.

"Las donaciones que se dan a clubes cívicos e instituciones sin fines de lucro, tienen un objetivo muy diferente a los partidos políticos y creo que hay que hacer la diferencia" y agregó el que no la debe no la teme y no permito que metan a la Iglesia "en el mismo cartucho de todos los demás", exclamó el Arzobispo en entrevista para Telemetro Reporta. Dijo que "como se desenvuelve la política en Panamá, tenemos que decirlo con mucho dolor, es casi una inversión de negocios"

Ulloa reconoció que en el momento que recibieron las donaciones de la constructora brasileña desconocían su realidad.

Ante la delación de ejecutivos de Odebrecht sobre los exfuncionarios y testaferros que se beneficiaron de pagos, Ulloa pidió que se llegue hasta el final de las investigaciones. "El país se merece que se investigue, hasta las últimas consencuencias", expresó.