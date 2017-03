Ulloa pide ayunar de hacer el mal y retuitear noticias falsas en Cuaresma

Un llamado a "ayunar de hacer el mal y de estar retuiteando noticias que son falsas y de estar haciendo daño al otro y al país", hizo este miércoles Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá.

Ulloa reiteró en medio de la misa del Miércoles de Ceniza que da inicio de la Cuaresma que no se trata de ayunar solo de carne, sino que además se necesita un ayuno de oración, toda vez que al final lo que cambia el corazón es Dios y su palabra.

Monseñor dijo que durante este tiempo de reflexión su ayuno estará basado en dejar de hablar sobre temas políticos "me he propuesto abstenerme de todas estas cosas, hay cosas más importante que tenemos que ir a trabajar, voy a empezar a ayunar de algunas cosas que me hacen daño y que hacen daño al país".

Por último señaló que la conversión no debe ser solo de boca y debe ser tomada en serio "cuando decimos que somos cristiano no lo podemos decir de boca".