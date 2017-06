Ulloa insta a respetar y no "festejar" situación de los detenidos en procesos judiciales

El Arzobispo Metropolitano José Domingo Ulloa presidió este domingo una misa para clausurar la Semana de la Familia y tras esta hizo referencia a la detención del expresidente Ricardo Martinelli en Miami y a la condición de las personas investigadas por acusaciones de corrupción.

"Frente a todos estos casos yo sí creo que toda persona necesita que la respetemos", expresó Ulloa. Agregó en RPC Radio que "no hay que festejar con las situaciones de los demás", aunque considera que cada investigación debe llevarse en "debido proceso", por tanto pide no adelantarse en redes sociales a juzgar si es culpable o no culpable la persona.

Ulloa también pidió que estas investigaciones no sean lentas y puedan llegar a una conclusión; no solo para casos específicos sino para toda la población penitenciaria que está a la espera de un juicio.

Esta semana se tiene previsto que el juez Edwin G. Torres emita su decisión sobre la petición de una fianza de excarcelación y anulación de la solicitud de extradición al exmandatario Ricardo Martinelli, quien está en el Centro de Detención Federal de Miami desde el pasado 12 de junio.