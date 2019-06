Universitarios y Movimientos Populares se oponen al paquete de reformas constitucionales

Estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho, miembros de Movimientos Populares y algunos juristas ofrecieron la mañana de este miércoles una conferencia de prensa para anunciar su postura contra el paquete de reformas constitucionales presentadas por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Según indicaron en la conferencia realizada en la Universidad de Panamá, no están de acuerdo con las reformas constitucionales, ya que según su parecer estas no se conocen y critican el hecho de que sea la Asamblea Nacional, la que al final apruebe estos cambios.



"La Concertación Nacional, si bien es cierto, está conformada por algunas organizaciones populares, no representa los intereses ni los ideales del pueblo panameño. Tampoco fue creada para llevar a cabo reformas constitucionales y lo más grave aún es que esas propuestas no son conocidas aún por el pueblo panameño. Pero a nuestro juicio lo más importante de esto es que el nuevo Gobierno pretende burlarse una vez más del pueblo panameño cuando desconoce al soberano de un Estado democrático y de derecho como es el pueblo. Decidir entre el pueblo panameño, una constituyente originaria y reformas constitucionales en manos de los diputados es denegar la democracia en este país, el cual rechazamos rotundamente, no podemos ni debemos permitir que sean los diputados, esa Asamblea corrupta la que determine el rumbo, el destino de nuestros derechos y nuestras libertades consagradas en una Constitución", fue el punto expuesto por este grupo contrario al paquete de reformas.

Cabe señalar que los manifestantes señalan, además, que por años diversas organizaciones han abogado por la creación de una Constituyente originaria.