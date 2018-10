Usuario denuncia que fue agredido presuntamente por conductor de bus pirata

El señor Alberto Prado denunció este miércoles, que fue presuntamente agredido por el conductor de un bus alternativo o mejor conocido como “pirata”, el pasado sábado 13 de octubre tras cuestionar el cambio de ruta Tocumen - La Siesta.

Prado manifestó que a las 11:35 p.m. abordó un bus pirata para ir a La Siesta en Panamá Este, pagando B/.2.00, posteriormente cuando el bus está lleno esperando para salir de la piquera de El Fuerte en San Miguelito le comunican que iban a cambiar para la ruta de la 24 de Diciembre.

Indicó que en meses pasados había tenido una confrontación con el mismo conductor del bus pirata con placa de circulación AA0337, donde le recordó que le hizo bajar a 7 pasajeros, pero fue por el cambio de tarifa ya que anuncian que será B/.1.50 y después la suben a B/2.00.

Prado resultó con varios golpes en el cuerpo, incluso un hematoma en un ojo.

"El supuesto dueño del bus me pidió que me bajara y me metió de cinco a siete golpes, me golpeó las costillas y la nuca...tuve a punto de perder mi ojo ahora veo borroso, ¿quién va a pagar por ese daño que me hicieron?, preguntó Prado quien advirtió que teme por represalias mientras, “esa persona sigue manejando” para la piquera.

El caso fue denunciado ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en la Vía Roosevelt.