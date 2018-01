Valderrama niega que demora en presentación de informe se deba a falta de votos

El diputado Adolfo Valderrama y secretario de la Comisión de Credenciales, manifestó que la resolución sobre la recomendación de las magistradas no ha sido enviada a la Secretaría General para ser puesta en el orden del día, debido a que todavía hace falta completar la documentación.

Valderrama reconoció que hasta el momento no se cuenta con los votos necesarios para la ratificación de las magistradas Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, sin embargo negó que esta sea la causa del retraso.

Explicó que todavía están en el proceso de completar la documentación que recoge todo lo sucedido en los 40 días en la Comisión de Credenciales, "la documentación se le da a todos los diputados para que firmen la resolución, los que están a favor, los que salvan su voto, o están en contra, y esa documentación se manda a la Secretaría General para que sea establecida en el orden del día".

Señaló que el trámite debe ser completado este lunes por parte del presidente de la comisión, el diputado Luis Eduardo Quirós, quien en este momento debe estar buscando la firma de los comisionados para remitirlo a la Secretaría General y sea incluido en el orden del día, del pleno de la Asamblea Nacional.

Reiteró que la minoría de la bancada Panameñista en la Asamblea Nacional, es un hecho evidente, por lo cual en este momento no encuentran forma de poder revertirlo, así es que no están tratando de dilatar el proceso, y además reconoció que por primera vez en la historia se puede dar que las magistradas designadas por el Órgano Ejecutivo no sean ratificadas en el Legislativo.

Por su parte, durante la sesión del pleno de este lunes un gran número de diputados criticó que no se haya presentado la resolución sobre las magistradas para poder darle trámite.

Ante el ambiente que se vivía desde las gradas, durante el desarrollo de la sesión de este lunes la presidenta de la Asamblea Yanibel Abrego hizo un llamado al orden y aclaró "tengo que dejarles claro que este Pleno legislativo está a la espera de que el informe de la ratificación de las magistradas sea entregado a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que al día de hoy no se ha entregado y por eso no está en el orden del día dichas ratifaciones".

"Que conste en acta que este pleno está a la espra de que la Comisión de Credenciales presente su informe ante la Secretaría General", mencionó Ábrego