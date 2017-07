Valderrama sobre tuit contra González: “lo que antes fue una estrategia ahora está mal”

El diputado de la bancada panameñista, Adolfo “Beby” Valderrama se refirió al tuit que colgó en su cuenta de Twitter en la que escribió “Pedro Miguel ahora olvida cómo ganó la Secretaría General del PRD? O es que necesita hacer ese papelón para que el PRD lo escuche”.

Valderrama dijo que Pedro Miguel González sonsiguió ser el contrapeso balo la presidencia de Benicio Robinson y de esa manera inició su camino para presidir la Secretaría General del PRD.

“Mi tuit lo que establece que no puede ser que lo que fue una estrategia antes y te resultó bien ahora resulta que porque quieres que un partido te escuche entonces digas que todo está mal, me sorprendió sus declaraciones”, dijo el diputado oficialista.

Según Valderrama, González debe saber que lo que se dió el pasado en la Asamblea Nacional entre los diputados de esa bancada representa un desgaste de división en criterios con Benicio Robinson.

Aseguró que la AN está representada por tres fuerzas y la aspiración era llegar a un consenso. “Me hubiera gustado que todo ese show que se ha moentado toda esta semana a raíz de estas diferencias entre los partidos no se hubiera dado, no es bueno para el país, no es bueno para la Asamblea”.

En una entrevista a Telemetro Reporta, el diputado González atribuyó atribuyó a la finalización del llamado acuerdo de gobernabilidad, las diferencias que surgieron entre los diputados de su bancada durante la elección de una nueva junta directiva del Hemiciclo Legislativo.