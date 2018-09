Varela confirma que Amador está entre opciones para la Embajada de China en Panamá

El presidente de la República Juan Carlos Varela se refirió a la ubicación de la Embajada de China en Panamá y dijo que el tema está siendo manejado por la Cancillería y confirmó que Amador se encuentra entre las opciones que se están considerando.

Varela señaló que hasta el momento no hay ninguna decisión en firme, pero que Cancillería está analizando el tema y entre las opciones están Clayton, Amador, entre otros puntos de la ciudad capital que podrían ser designados como la sede diplomática del país asiático en suelo panameño.

Señaló que hasta el momento no hay ningún tipo de promesa por parte del Gobierno de Panamá, y que la decisión será tomada a través de un consenso, porque se trata de un tema a largo plazo y no solo de su Gobierno.

El mandatario criticó los cuestionamientos por la posible sede de la embajada china toda vez que según él, durante una adminitración del PRD se otorgaron 5 héctareas para una fundación del partido, en un Gobierno Panameñista se construyó un hotel que hoy día está en ruinas y otra administración pasó tierras a la Caja de Seguro Social, que fueron revalorizadas para inflar los números.

Dijo que Amador es uno de los lugares más bonitos que tiene el país sin embargo en sus terrenos, hay tierras abandonadas, hoteles abandonados a media construcción, inclusive una zona que iba a ser de alta moda, pero cuenta con una serie de bares y cosas que no tienen que ir allí.

"Yo me alegro que se traiga el debate de Amador, no por un tema de una embajada porque al final ese es un tema interno que maneja un gobierno con otro gobierno y en su momento se tomará la decisión, sino para que los panameños seamos responsables en el manejo de los temas públicos y lo que más me llama la atención es que muchos de los que tuvieron la oportunidad de desarrollar Amador y entregarle al país un Amador mejor lo que hicieron lastimosamente fue otra cosa", expresó Varela.