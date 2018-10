Varela a candidatos: “hablen de los problemas que afectan al pueblo y dejen de hablar del Presidente”

El presidente de la República Juan Carlos Varela, envió este lunes un mensaje a los candidatos presidenciales tanto de su partido como a los de oposición, a que si quieren ganar las próximas elecciones dejen hablar de él y comiencen a hablar de los problemas que actualmente están afectando a la población y de sus propuestas.

“Yo le doy una recomendación a los candidatos de mi partido y a los candidatos de la oposición, que se dediquen a presentar sus propuestas de campaña…. yo no voy a entrar en debate con candidatos ni de Gobierno ni de oposición porque yo tengo que ser respetuoso de la campaña, pero sí les doy un consejo sano, yo gané una elección y si quieren ganar las elecciones hablen de los problemas que afectan al pueblo y dejen de hablar del Presidente”, declaró el mandatario.

Asimismo les recordó una serie de proyectos que fueron presentados por él durante su campaña, los cuales según expresó lo llevaron al triunfo.

“Varela presentó Panamá Bilingüe, Sanidad Básica, Techos de esperanza, Renovación de Colón, 100 a los 70, el proyecto de Curundú, muchos proyectos que son propios míos que presenté, el pueblo me escogió por esos proyectos y los estoy ejecutando... entonces yo los invito a que presenten sus propuestas, Varela no está en las papeletas, Varela termina el 30 de junio de 2019 y seguirá trabajando por Panamá, por la República y por el mundo, así que creo que la campaña hay que enfocarla en los problemas que afectan al pueblo y no en el Presidente de la República”, enfatizó el jefe de Estado.

Las reacciones de Varela surgen ante una serie de comentarios con relación su mandato, emitidos por algunos de los candidatos a la Presidencia.