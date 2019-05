635x357 Varela: “Estoy muy contento y agradecido de que me dieran la oportunidad de servirles”.

En el marco de las Elecciones Generales 2019, el mandatario Juan Carlos Varela manifestó este domingo su agradecimiento al pueblo panameño por haberle permitido servirle.

“Muy contento y agradecido de que me dieran la oportunidad de servirles, le digo al pueblo panameño salgan a votar, salgan con sus candidatos, celebren la democracia y celebren la victoria de Panamá”, manifestó el presidente de la República.

Añadió que con la culminación de su mandatado, le tocará al próximo gobernante recibir la “alergia” del chantaje que ha señalado en varias ocasiones.

“Todavía faltan dos meses y ya en dos meses ya no tengo los recursos del Estado que use para el pueblo y algunos querían que lo usara para su beneficio, entonces ya le tocará al próximo recibir esa alergia y yo seguir adelante, algunos no son alérgicos, en mi caso si soy alergico, pero hoy es un día de la democracia, es un día de Panamá, celebren la democracia de Panamá”, enfatizó.

Por otro lado reiteró que en su gestión ha logrado llevar adelante a un país en paz, la cual se refleja durante estas elecciones generales.