Varela dice que a veces le “dan ganas de subirse al ring para defender la honra”

El presidente de la República Juan Carlos Varela respondió este viernes a los cuestionamientos que surgen con relación a su ejecución y gestión de gobierno, señalando a veces le dan ganas de tomar acciones para defender su honra.

“A veces me dan ganas de entrar al ring pero me voy tranquilo, medito, allí ví que el ministro (del MOP) soltó un disparo, yo de eso me cuido mucho porque dicen allí está el Presidente, yo no me he metido en la campaña pero a veces dan ganas de subirse al ring por lo menos para defender la honra de uno, pero sabe cómo yo la defiendo, con lo que se dio ayer, entregándoles la Línea 2 del Metro que se construyó en 42 meses a pesar de todas las tormentas que hubieron”, indicó Varela.

Añadió que muchos de los que lo han cuestionado por algunas obras, después cuánto están inauguradas van a las mismas a tomarse selfie.

“A porque aquí los que andan tomandose selfie y ahora se montan al Metro y andan paseando decían cancele el contrato, cancele la obra, voten a 6 mil trabajadores, ustedes se imaginan si yo hubiera hecho eso?, 6 mil familias panameñas hubieran perdido su empleo, y aparte hubiera condenado a 500 mil residentes de Panamá Este a no tener derecho a la Línea 2 del Metro”, manifestó.

Asimismo indicó que agarró “todas las balas, todos los insultos, todas las ofensas, todos los ataques diarios a través de esas televisoras que están allí y de sus programas, de gente que no usa el Metro, pero que sus dueños si se benefician del metro porque ya conectaron sus centros comerciales, pero allí está el Metro, allí está la Línea 2 y se los dice un Presidente honesto que ama a su pueblo, y hagan más programas de opinión que aquí estoy de presidente y expresidente dispuesto a contestar cualquier cuestionamiento”.