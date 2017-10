Varela resta importancia a demanda de nulidad por día libre en sector privado

El mandatario de la República de Panamá, Juan Carlos Varela restó importancia a la demanda presentada por la Fundación Libertad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se declare nulo el Decreto Ejecutivo N°69, que estableció el cierre de las oficinas privadas a nivel nacional.

En un acto en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, el presidente Varela aseguró que tomó la decisión correcta al decretar Día de Fiesta Nacional tanto en el sector público como privado, tras la clasificación de Panamá al Mundial Rusia 2018.

“No entiendo como un país que a las tres de la mañana estaba celebrando, iba yo a envíar a la gente al trabajo sin que durmieran, fue ena decisión difícil pero creo que fue la correcta y así lo ha reconocido el pueblo, no me preocupa quién presentó la demanda, me preocupa lo que opina el pueblo panameño y siento que se hizo lo correcto y si lo tuviera que hacer lo hago de nuevo”, expresó el jefe de Estado.

Tras la recepción de la demanda, la CSJ informó que en caso de ser admitida, la Sala Tercera deberá solicitar el informe de conducta a la autoridad correspondiente y luego requerir la opinión del Procurador de la Administración.

Los empresarios panameños rechazaron ambos decretos y aseguraron que esas medidas ponen más cargas sobre el sectro privado, en un momento en que se requiere la aplicación de medidas para aumentar la productividad.